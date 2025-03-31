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Gümüşhane'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Kürtün ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Demirci köyünde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bazı kişiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.Y. (50), C.Y. (20) ve E.Y. (17) silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden, A.Ş. (46) ise sert cisimle yüzünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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