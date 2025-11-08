Haberler

Gümüşhane'de "Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Gümüşhane'de 'Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü" yapıldı.

Gümüşhane'de, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü" yapıldı.

Harşit Savunması Vakfınca Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, Güvende Yaylası'nda bir vefa borcunu yerine getirmek için buluştuklarını söyledi.

Vatanın kurtuluşu ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Baruş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler, mukaddes bildiğimiz değerler uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna, namus uğruna canını seve seve verebilen bir milletin evlatlarıyız. Mukaddes bildiğimiz değerleri muhafaza etmemizin yegane şartı da hür ve bağımsız bir vatana sahip olmaktır. Vatan sadece sınırları belli alelade bir toprak parçası değildir. Vatan, atalarımızın kanlarıyla yoğrulmuş, şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan topraklar."

3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, "Tarihimiz, bu coğrafya çok mücadeleleri gerektirmiş, askerimizle, emniyet birimlerimizle, milletimizle hep birlikte bu toprakları kimseye vermeyeceğimizi defalarca ispat etmişiz, göstermişiz. Buna hala da devam ediyoruz." dedi.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya da Harşit'in, Türk milletinin kahramanlık destanlarından biri olduğunu ifade etti.

Özkaya, 20 Temmuz 2024'te kurulan Vakfın, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve Harşit Zaferi'ni ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Programda, Harşit savunmasının tarihi önemine dair düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Türk bayrakları taşıyan grup, Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe Şehitliği'ne 7 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Etkinlik, şehitlikte Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.