Gümüşhane'de sağanak ve dolu etkili oldu
Gümüşhane kent merkezinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarını kenara çekti, vatandaşlar iş yerlerine sığındı.
Gümüşhane'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Trafikte seyreden bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.
Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar