Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Tekke beldesinde E.G. idaresindeki 25 ACG 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, karşı şeritte bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 4 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.