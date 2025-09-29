Haberler

Gümüşhane'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Sadak ve Eskiyol köyleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sadak ve Eskiyol köyleri arasındaki Alıçyeri mevkisindeki yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

