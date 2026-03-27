Gümüşhane'de Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu
Gümüşhane'de, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Türkiye'nin Gücü Orman' temalı fidan dikim etkinliği düzenlendi. Vali Cevdet Atay, fidan dikmenin geleceğe en güzel miras olduğunu belirtti.
Karşıyaka Mahallesi'nde " Türkiye'nin Gücü Orman" temalı fidan dikim etkinliğinde, sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu.
Orman İşletme Müdürü Alper Aksu ise 750 fidanı toprakla buluşturarak geleceğe miras bırakmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Sinan Uçar