Haberler

Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine "herle" ikram edildi

Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine 'herle' ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversite kütüphanesinde kış döneminde ders çalışan öğrencilere enerjilerini artırmak amacıyla dut meyvesinin süt ve şekerle kaynatılmasıyla yapılan herle ikram etti.

Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine dut meyvesinin süt ve şekerle kaynatılmasıyla oluşan "herle" ikram edildi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversite kütüphanesinde çalışan öğrencileri anons ile herle yemeye davet etti.

Yıldız, AA muhabirine, bu yıl final döneminin soğuk kış günlerine denk geldiğini söyledi.

Kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini dile getiren Yıldız, öğrencilerin sınavlara daha rahat hazırlanabilmesi için kampüs içerisindeki kütüphaneyi 24 saat açık tuttuklarını ifade etti.

Yıldız, öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılamak için herle ikramında bulunduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pestil ve kömenin henüz kurumamış haline herle diyoruz. Özellikle soğuk kış gecelerinde Gümüşhaneliler herleyi ısınmak için tüketirler. Bugün de öğrencilerimizin kaybettiği enerjiyi kazanmaları, soğuk kış gecelerinde ders çalışırken onlara enerji versin diye kütüphanemizde herle dağıttık."

Öğrencilerden Tamer Şeydayev de hava soğuk olsa da ortamın çok sıcak olduğunu vurgulayarak, Prof. Dr. Yıldız'a ikramı için teşekkür etti.

Ömer Hamza Ayhan da kütüphanede ders çalıştıklarını belirterek, "Rektör hocamız da bize herle ikram etti. Bu soğukta içimizi ısıttı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eve girenler, genç kadını korkunç halde buldu
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler