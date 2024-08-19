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Gümüşhane'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs uçuruma yuvarlandı ve 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Yeşilköy köyü Çıkrıkdüzü mevkisinde meydana geldi. Enver Ü. (62) idaresindeki 34 LDE 887 plakalı minibüs, virajlı yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ağaçlara çarparak duran minibüsün sürücüsü Enver Ü. ile Ebrar Ü. (21), Reyhan İ. (35), Ömer İ. (15), Hasan İ. (13) ve Lerzan İ. (53), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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