Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

Gümüşhane'de yerleşim yerine inip, sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götüren kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

AÇ KALAN KURTLAR, SOKAK KÖPEĞİNİ PARÇALADI

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın başlaması ile aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına iniyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine inen bir kurt, sokak köpeğini parçaladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kurdun, bir kısmını yediği köpeğin kalan parçalarını götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.