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Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'de yerleşim yerine inip, sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götüren kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

AÇ KALAN KURTLAR, SOKAK KÖPEĞİNİ PARÇALADI

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın başlaması ile aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına iniyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine inen bir kurt, sokak köpeğini parçaladı.

Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kurdun, bir kısmını yediği köpeğin kalan parçalarını götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sokak Köpeği Gümüşhane Hayvanlar Güvenlik Doğa Yaşam Güncel Haberler

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