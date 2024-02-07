Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Gümüşhane'de yerleşim yerine inip, sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götüren kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
AÇ KALAN KURTLAR, SOKAK KÖPEĞİNİ PARÇALADI
Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın başlaması ile aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına iniyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine inen bir kurt, sokak köpeğini parçaladı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kurdun, bir kısmını yediği köpeğin kalan parçalarını götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.