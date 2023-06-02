Gümüşhane'de kaya düşmesine karşı önlemler sıklaştırılıyor

Gümüşhane'de sarp arazi şartları nedeniyle can ve mal kaybına neden olan kaya düşmelerine karşı yamaçlarda önlemler sıklaştırılıyor. AFAD ekiplerince il genelinde, 'çelik ağlı bohçalama' yönteminin yanı sıra yüksek enerji sönümleyici çelik ağlar yerleştirilen 41 riskli alan, kaya düşme tehdidinden arındırıldı, 900 konut da güvenceye alındı.

GÜMÜŞHANE'de sarp arazi şartları nedeniyle can ve mal kaybına neden olan kaya düşmelerine karşı yamaçlarda önlemler sıklaştırılıyor. AFAD ekiplerince il genelinde, 'çelik ağlı bohçalama' yönteminin yanı sıra yüksek enerji sönümleyici çelik ağlar yerleştirilen 41 riskli alan, kaya düşme tehdidinden arındırıldı, 900 konut da güvenceye alındı. AFAD Gümüşhane İl Müdürü Mesut Bayrak, "Hedefimiz, riski tamamen ortadan kaldırmak" dedi.

Kentte tehlike oluşturan yamaçlarda kaya düşmelerine karşı önlem alınmaya devam ediliyor. İl genelinde, kara yolları, belediye ve AFAD ekiplerince 'çelik ağlı bohçalama' yönteminin yanında enerji sönümleyici çelik ağlarlar da yerleştirilen 41 riskli alan, ıslah edilerek, kaya düşme tehdidi ortadan kaldırıldı. Çalışmalarla; risk altındaki 900 konut, güvenceye alındı. Bölgede, görevliler rutin kontrollerde bulunarak, düşen kayaları temizlerken, olası riskli bölgelerin tespiti sonrası 'çelik ağlı' aynı yöntemle önlem alıyor.

Afet önleyici çalışma yapılan Yeniyol köyü sakinlerinden Davut Aslan ise risk üzerine AFAD'a yazılı dilekçeyle başvuru yaptıklarını belirterek, ekiplerin hızlı çalışmayla riskin önlediğini söyledi.