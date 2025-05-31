Gümüşhane'de İdare Mahkemesi Kurulması Kararlaştırıldı

Gümüşhane'de İdare Mahkemesi Kurulması Kararlaştırıldı
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Adalet Bakanlığı, Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mahkeme Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak.

Adalet Bakanlığınca, Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Gümüşhane'de İdare Mahkemesinin kurulmasına karar verildi.

Karara göre, Gümüşhane İdare Mahkemesinin yargı çevresi, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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