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Gümüşhane'de Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kamyonetin yoldan çıkarak 70 metre yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin yoldan çıkıp yaklaşık 70 metre yuvarlandığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yaylalı köyü mevkisinde meydana geldi. Yaylada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 28 ABY 165 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp yaklaşık 70 metre yuvarlandı. Kazayı fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetten çıkarılan Oktay Tozlu ile Muhammer Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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