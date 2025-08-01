Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın

Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'deki bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine AFAD ve polis ekipleri de sevk edildi.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki bir butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.