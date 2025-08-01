Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın
Gümüşhane'deki bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine AFAD ve polis ekipleri de sevk edildi.
Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki bir butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel