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Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre depremin derinliği 5,09 kilometre olarak kaydedildi.

Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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