Gümüşhacıköy'de 4006-B TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler, geri dönüşüm ve sıfır atık temalı projelerini sergiledi. Kaymakam Büşra Güneş, projelerin çevre bilinci açısından önemine vurgu yaptı.

Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu tarafından hazırlanan 4006-B TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Okulun salonunda düzenlenen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilinci temalı 10 proje sergilendi.

Projelerde "Atasözlerinde Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık", "Eski Zamanlarda Sıfır Atık Farkındalığı", "Matematikte Geri Dönüşüm" ve "Evsel Atıkların Geri Dönüşümü" gibi konular ele alındı.

Fuara, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Güneş, öğrencilerin hazırladığı projelerin çevre bilinci açısından önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizin geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda ortaya koyduğu çalışmalar bizleri mutlu ediyor." dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci
