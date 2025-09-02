Gümüşhacıköy'de Okula Uyum Haftası Ziyareti

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri kapsamında Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Tabik de Gültekin'e eşlik etti.

Okul öncesi ve 1. sınıfa başlayan öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Gültekin, minik öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. Okul yöneticileri ve öğretmenlerden uyum sürecine ilişkin bilgi alan Gültekin, öğrencilerle sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

Velilerle de kısa görüşmeler yapan Gültekin, eğitimin ilk adımlarının önemine vurgu yaptı.

Gültekin, "Evlatlarımızın güvenli, huzurlu ve sevgi dolu bir ortamda eğitim hayatına başlamaları bizler için çok önemli. Bu ilk adımlar, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü bireylerini yetiştirme yolunda temel taşlarımızdır," ifadelerini kullandı.