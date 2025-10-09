Gümüşhacıköy'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu bir konferans gerçekleştirdi. Amasya Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlhami Ayrancı'nın konuşmacı olduğu etkinlikte, din görevlileri ve vatandaşlar bir araya geldi.
Konferansa konuşmacı olarak, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhami Ayrancı katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Adem Verim, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.
Konferans sonunda hafızlara belgeleri verildi, Doç. Dr. Ayrancı'ya Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından çiçek takdim edildi.
Programa, ilçe protokolü, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.