Haberler

Gümüşhacıköy'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Gümüşhacıköy'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu bir konferans gerçekleştirdi. Amasya Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlhami Ayrancı'nın konuşmacı olduğu etkinlikte, din görevlileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhami Ayrancı katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Adem Verim, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

Konferans sonunda hafızlara belgeleri verildi, Doç. Dr. Ayrancı'ya Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından çiçek takdim edildi.

Programa, ilçe protokolü, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.