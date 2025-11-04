Gümüşhacıköy'de Dijital Kamu Hizmetleri Konferansı Düzenlendi

Gümüşhacıköy'de "Dijital Kamu Hizmetleri" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferasns, Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu ile Gümüşhacıköy Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde, Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Bilmez ve Öğr. Gör. Burçin Alkoç, dijital kamu hizmetleri, e-Devlet uygulamalarının kullanım alanları, Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurular ve vatandaşların bu sistemlerden nasıl daha etkin yararlanabileceğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Konferansa, akademisyenler, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.