Gümüşhacıköy'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Gümüşhacıköy'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele' semineri düzenledi. Seminerde, gençlerde teknoloji bağımlılığına karşı bilinç oluşturma hedefleniyor.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından, çocuk ve gençlerde bağımlılık farkındalığını artırmak ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik etmek amacıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" Semineri düzenlendi.

Hanife Saygılı Kur'an Kursu, Çayır Cami ve Saray Cami'nde eğitim gören öğrencilerin katıldığı seminer, Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü ve Cumara Cami İmam Hatibi Bilal Uslu tarafından verildi.

Seminerde, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere günümüzde sıkça karşılaşılan bağımlılık türlerine dikkat çekilerek, bu tür alışkanlıklardan uzak durmanın yolları öğrencilere aktarıldı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi

Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.