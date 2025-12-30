Amasya'da köye inen ayı güvenlik kamerasıyla görüntülendi
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sekü köyünde bir ayının yerleşim alanına girdiği güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Köy muhtarı durumu yetkililere bildirdi.
Köy sakinleri, köyde yabani bir hayvana ait izlere rastlayınca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda, bir ayının köy dışından yerleşim alanına kadar geldiği tespit edildi.
Sekü Köyü Muhtarı Mustafa Gürgen, AA muhabirine, köyde nereden geldiğini bilmedikleri ayı izlerine rastladıklarını belirterek, "İzleri takip edip güvenlik kameralarını kontrol ettik. Görüntülerde ayının köy içinde gezindiğini gördük. Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdik." ifadesini kullandı.