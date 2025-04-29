Gümüşhacıköy'de Afet Müdahale Planı Toplantısı Düzenlendi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Gümüşhacıköy ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, AFAD Amasya İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve kurum müdürleri katıldı.

Afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili sunum yaparak koordinasyon süreçlerini anlatan Sarıçiçek;, planın etkin bir şekilde uygulanmasının afetlerin olası etkilerini en aza indirme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Güneş ise ilçenin afetlere karşı hazırlıklı olma düzeyini artırmak için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantı, kurum müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.