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Gümüşhacıköy'de 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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Gümüşhacıköy'de 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
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Gümüşhacıköy'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kaymakam Büşra Güneş ve kurum temsilcileri katıldı; Jandarma Astsubay Çavuş Murat Yolcu gazilerin fedakarlıklarının milletin hafızasında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Gümüşhacıköy'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Murat Yolcu, törende yaptığı konuşmada, gazilerin vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların milletin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Törene Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkan Vekili Hayati Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilgin Arslan, Cumhuriyet Savcısı Özkan Taşdemir ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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