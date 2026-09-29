Gümülcine ve Meriç'te askeri birlikler üç ayrı tatbikat gerçekleştirdi

Gümülcine ve Meriç'te askeri birlikler üç ayrı tatbikat gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yerel basına göre, Yunanistan Trakya Yüksek Askeri Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 27 Eylül Pazar günü operasyonel hazırlığı artırmaya yönelik üç ayrı tatbikat yapıldı. Gümülcine ve Meriç'teki birlikli taktik tatbikatlarına askeri personel ile yerel savunma birlikleri katıldı.
Batı Trakya'da, askeri birliklerin operasyonel hazırlık seviyesinin artırılmasına yönelik üç ayrı tatbikat düzenlendiği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, tatbikatlar 27 Eylül Pazar günü Yunanistan Trakya Yüksek Askeri Komutanlığının sorumluluk bölgesinde gerçekleştirildi.
Gümülcine ve Meriç'te yapılan birlikli taktik tatbikatlarına askeri personelin yanı sıra yerel savunma birlikleri mensupları ile çeşitli askeri araç ve unsurları katıldı.
Tatbikatlarda birliklerin operasyonel hazırlık seviyesinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar uygulandı.