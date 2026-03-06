Gümülcine'de yerel siyasi oluşum, hastanede başörtüsü ve Türkçenin yasaklanmasını istedi

Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine'de, Belediye Meclisi'ndeki "Spartakos" adlı yerel siyasi oluşum, Gümülcine Devlet Hastanesinde doktor ve hemşirelerin başörtüsü takmasının ve Türkçe konuşulmasının yasaklanmasını talep etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu oluşum, hastane yöneticisi Eleni Rofaela'ya gönderdiği mektupta hastanedeki bazı uygulamalarla ilgili şikayetlerini ifade etti.

Mektupta, hastanede görev yapan bazı doktor ve hemşirelerin başörtüsü kullanmasının "sağlık kurumlarında dini tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu" ileri sürülerek bu konuda düzenleme yapılması talep edildi.

Ayrıca, bazı azınlık mensubu sağlık çalışanlarının görev sırasında Türkçe konuşmasının "iletişim sorunlarına yol açtığı" iddia edilerek resmi dil olan Yunancanın kullanılmasına dikkat edilmesi istendi.

Mektupta, hastanedeki yemek menüsünün domuz eti içermemesi eleştirilerek, menünün farklı tercihlere göre düzenlenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.