Gümülcine'de Geleneksel Kurban Bayramı Töreni

Gümülcine'de Geleneksel Kurban Bayramı Töreni
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Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel Kurban Bayramı bayramlaşma törenine çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı. Başkonsolos Aykut Ünal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 7 Haziran Cumartesi günü düzenlenen törende, Başkonsolos Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal, konukları başkonsolosluk konutunda karşıladı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı etkinlikte, bölge halkı bayram sevincini bir arada yaşadı.

Bayramlaşma törenine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Batı Trakya kökenli siyasetçi Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra İskeçe Seçilmiş Müftüsü ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Trampa ile Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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