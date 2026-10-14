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Gültekin Uysal, Halk TV'ye kayyım atanmasına özgür basın vurgusuyla tepki gösterdi

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Gültekin Uysal, Halk TV'ye kayyım atanmasına özgür basın vurgusuyla tepki gösterdi
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Uysal, paylaşımında özgür basının özgür toplumun teminatı olduğunu, Türk milletinin bu demokratik haktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin "Türkiye'nin ihtiyacı; korkunun değil özgürlüğün, baskının değil hukukun, tek sesliliğin değil çoğulculuğun hakim olduğu bir demokratik düzendir. Özgür basın, özgür toplumun teminatıdır. Türk milleti, bu temel demokratik haktan vazgeçmeyecektir" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Uysal, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Halk TV'ye yönelik polis operasyonu, kayyum atanması ve yayınların durdurulması, Türkiye'de basın özgürlüğünün iktidar eliyle sürüklendiği karanlığı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Demokratik hukuk devletlerinde basın, iktidarların hoşuna gidenleri söylemekle değil, gerçekleri araştırmakla, sorgulamakla ve kamu adına denetim görevini yerine getirmekle yükümlüdür. İktidarların görevi de kendilerini eleştiren sesleri susturmak değil, ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi olmaktır.

Ancak ne yazık ki AKP iktidarı döneminde gazetecilerin, medya kuruluşlarının ve bağımsız yayın organlarının üzerindeki baskılar, hukuk devletinin dar alana hapsolmasına ve demokratik nefes alma sahasının daralmasına yol açmaktadır. Eleştirel yayıncılığın ekonomik, idari ve hukuki baskılarla karşı karşıya kalması, yalnızca gazetecilerin meselesi değildir. Bu, doğrudan milletimizin haber alma hakkı ve demokratik toplumun geleceği meselesidir. Hukuk, siyasi hesaplaşmaların aracı değil, herkes için adaletin güvencesi olmalıdır. Elbetteki muhalif seslerin de… Türkiye'nin ihtiyacı; korkunun değil özgürlüğün, baskının değil hukukun, tek sesliliğin değil çoğulculuğun hakim olduğu bir demokratik düzendir. Özgür basın, özgür toplumun teminatıdır. Türk milleti, bu temel demokratik haktan vazgeçmeyecektir."

Kaynak: ANKA
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