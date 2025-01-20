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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
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Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a Gözaltı Tepkisi

Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a Gözaltı Tepkisi
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi ve AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bugün yaşananlar, AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını, tam da mücadelenin gerektiği bir anda olduğumuzu göstermeye yeter" ifadesini kullandı.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve Genel Başkanı Erdoğan'ın uygulamaya koyduğu strateji 'ölümü gösterip sıtmaya razı etmek'tir. Erdoğan'ın kendisi, ailesi, çevresi ve 'suç ortakları' ile ilgili her türlü isnadın önünü kesmek, söylenecekleri, canlarını sıkacak gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engellemek adına bir kurgu peşindeler. Türkiye'de herhangi bir etnik kimliğe, bir taassuba ya da düşünceye karşı değil kendine karşı olan herkese ve kişiye 'ayrımcılık' uygulayan bir 'örgüt'lü yapı ile karşı karşıyayız.

Bugün muhalefetten isimlere yönelik adli kolluk eliyle AKP'nin yaptığı şey şudur; Erdoğan için 'Allah ömür verdikçe' iktidarın önünü açacak anayasal değişikliğe ve kamuoyu desteğine halel getirecek, iktidarın tadını kaçıracak soruları soracak kim varsa onlara göz dağı vermektir. Bu bir 'dokunan yanar' algı çalışmasıdır! Bugün yaşananlar, AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını, tam da mücadelenin gerektiği bir anda olduğumuzu göstermeye yeter!"

Kaynak: ANKA /  Güncel 
 
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