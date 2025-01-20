Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a Gözaltı Tepkisi
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi ve AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını belirtti.
Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bugün muhalefetten isimlere yönelik adli kolluk eliyle AKP'nin yaptığı şey şudur; Erdoğan için 'Allah ömür verdikçe' iktidarın önünü açacak anayasal değişikliğe ve kamuoyu desteğine halel getirecek, iktidarın tadını kaçıracak soruları soracak kim varsa onlara göz dağı vermektir. Bu bir 'dokunan yanar' algı çalışmasıdır! Bugün yaşananlar, AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını, tam da mücadelenin gerektiği bir anda olduğumuzu göstermeye yeter!"