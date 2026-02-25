Haberler

Gültekin Uysal'dan 'Statü' Açıklaması: "Getirin Sandığı Sorun Millete"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen garabetin temelde en sorunlu yanına şahit oluyoruz. 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' ve 'milli irade' naraları ile bu sisteme geçen iktidar ve ortağı, milletin oyları ile sahip oldukları 'statü' ile şimdi bir terör örgütü elebaşına 'statü' kazandırma telaşında. Miting meydanlarında bağırdığınız 'milli irade'ye sahiden inanıyor, saygı duyuyor, önemsiyorsanız, getirin sandığı sorun millete" dedi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen garabetin temelde en sorunlu yanına şahit oluyoruz. 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' ve 'milli irade' naraları ile bu sisteme geçen iktidar ve ortağı, milletin oyları ile sahip oldukları 'statü' ile şimdi bir terör örgütü elebaşına 'statü' kazandırma telaşında. Miting meydanlarında bağırdığınız 'milli irade'ye sahiden inanıyor, saygı duyuyor, önemsiyorsanız, getirin sandığı sorun millete" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen garabetin temelde en sorunlu yanına şahit oluyoruz. 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' ve 'milli irade' naraları ile bu sisteme geçen iktidar ve ortağı, Milletin oyları ile sahip oldukları 'statü' ile şimdi bir terör örgütü elebaşına 'statü' kazandırma telaşında. Miting meydanlarında bağırdığınız 'Milli irade'ye sahiden inanıyor, saygı duyuyor, önemsiyorsanız, güvenliği tartışmalı seçimlerle aldığınız bu vekalet görevinin sahiden bilincindeyseniz getirin sandığı, sorun millete; kundaktaki bebeklere milletimizin reva gördüğü statü neymiş, görün."

Kaynak: ANKA
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın

Soldaki çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor!
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar