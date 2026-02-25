Gültekin Uysal'dan 'Statü' Açıklaması: "Getirin Sandığı Sorun Millete"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen garabetin temelde en sorunlu yanına şahit oluyoruz. 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' ve 'milli irade' naraları ile bu sisteme geçen iktidar ve ortağı, milletin oyları ile sahip oldukları 'statü' ile şimdi bir terör örgütü elebaşına 'statü' kazandırma telaşında. Miting meydanlarında bağırdığınız 'milli irade'ye sahiden inanıyor, saygı duyuyor, önemsiyorsanız, getirin sandığı sorun millete" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen garabetin temelde en sorunlu yanına şahit oluyoruz. 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' ve 'milli irade' naraları ile bu sisteme geçen iktidar ve ortağı, Milletin oyları ile sahip oldukları 'statü' ile şimdi bir terör örgütü elebaşına 'statü' kazandırma telaşında. Miting meydanlarında bağırdığınız 'Milli irade'ye sahiden inanıyor, saygı duyuyor, önemsiyorsanız, güvenliği tartışmalı seçimlerle aldığınız bu vekalet görevinin sahiden bilincindeyseniz getirin sandığı, sorun millete; kundaktaki bebeklere milletimizin reva gördüğü statü neymiş, görün."

Kaynak: ANKA