Gültekin Uysal'dan Özgür Özel'e Tebrik
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel