Gülşehir'de Sulama Kanalına Düşen Tarım İşçisinin Cesedine 8 Saat Sonra Ulaşıldı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3'ü kurtulmayı başardı, ancak kaybolan Mustafa Arlak'ın cesedine 8 saat sonra ulaşıldı.
8 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu, suda kaybolan Mustafa Arlak'ın cansız bedenine ise 8 saat sonra ulaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel