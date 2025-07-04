Gülşehir'de Sulama Kanalına Düşen Tarım İşçisinin Cesedine 8 Saat Sonra Ulaşıldı

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3'ü kurtulmayı başardı, ancak kaybolan Mustafa Arlak'ın cesedine 8 saat sonra ulaşıldı.

8 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu, suda kaybolan Mustafa Arlak'ın cansız bedenine ise 8 saat sonra ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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