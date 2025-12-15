Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay toprağa verildi

Gülşah Durbay'ın cenazesi, yapılan törenin ardından memleketi Saruhanlı'da toprağa verildi. Helallik alındıktan sonra gözyaşları içinde Koldere Mahalle Mezarlığı'na götürülen Durbay'ın mezarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de toprak attı.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALİK ALINDIKTAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Gülşah Durbay'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi'ne götürüldü. Durbay'ın cenazesi evinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından Koldere Mahalle Mezarlığı'na götürülen Gülşah Durbay'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Durbay'ın mezarına kürekle toprak attı. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Özel ve Gülşah Durbay'ın ailesi evlerinin kapısı önünde taziyeleri kabul etti.

