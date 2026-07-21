Haberler

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nü kazananlar açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İKSV tarafından düzenlenen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bu yıl Çıplak Ayaklar Kumpanyası ve ACT Project arasında paylaştırıldı. Ödül, 2018'den bu yana tiyatronun gelişimine katkı sağlayan topluluk ve kişilere veriliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışlarıyla finanse edilen ödül, bu yıl dans tiyatrosu alanındaki üretimlerinin yanı sıra genç dansçıların gelişimine alan açan Çıplak Ayaklar Kumpanyası ile çocuk ve gençlik tiyatrosunda nitelikli ve sürdürülebilir bir üretim modeli hedefleyen ACT Project arasında paylaştırıldı.

Başkanlığını İKSV Genel Müdürü Yeşim Gürer Oymak'ın üstlendiği ödül jürisinde Seçkin Selvi, Selçuk Yöntem, Tilbe Saran ve Mert Fırat yer aldı.

2018'den beri her yıl tiyatronun gelişimine katkıda bulunan topluluk veya kişilere verilen destek kapsamında bugüne kadar 16 sanatçı ve topluluğa ulaşıldı. Pandemi döneminde ise 14 tiyatro sahnesi faaliyetlerini sürdürebilmek adına bu ödülü karşılıksız olarak kullandı.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

Melike, havuz başından bikinili video paylaştı
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın

Biri bu rezilliğe dur desin! İnternete düşen görüntü infial yarattı