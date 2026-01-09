Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet Gastronomi Merkezinde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basının toplum için taşıdığı öneme değindi.

Gerçek basın mensuplarının görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Gülpınar, "İşini ciddiyetle yapan, objektif ve meslek ilkelerine uygun hareket eden basın mensuplarının her zaman yanındayız. Bu mesleğin ayakta kalması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Mesleğe gönül vermiş tüm gazetecilerin değerli olduğunu belirten Gülpınar, bugüne kadar Şanlıurfa'ya verdikleri katkılardan dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.