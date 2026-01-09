Haberler

Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gazetecilerin toplum için önemine değindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet Gastronomi Merkezinde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basının toplum için taşıdığı öneme değindi.

Gerçek basın mensuplarının görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Gülpınar, "İşini ciddiyetle yapan, objektif ve meslek ilkelerine uygun hareket eden basın mensuplarının her zaman yanındayız. Bu mesleğin ayakta kalması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Mesleğe gönül vermiş tüm gazetecilerin değerli olduğunu belirten Gülpınar, bugüne kadar Şanlıurfa'ya verdikleri katkılardan dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var