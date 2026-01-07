Haberler

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde seçtiği fotoğraflar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğrafların yer aldığı yarışmaya katılan Şanal, muhabirleri tebrik etti.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şanal, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Şanal, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Aduken!" adlı fotoğrafına oy verdi.

Şanal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı çalışmasını, "Günlük hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Şanal, "Seçkide yer alan fotoğrafların her biri, 2025'in sevincini, hüznünü ve mücadelesini çok güçlü şekilde yansıtıyor. Emek veren tüm muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
