Gülnar ilçesine 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
Mersin’in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı. Orman İşletme Müdürü, helikopterlerin stratejik öneme sahip bölgede 7/24 görev yapacağını duyurdu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.
Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 2 yangın söndürme helikopteri ilçede görevlendirildi.
Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, yaptığı açıklamada, "Yangın riski açısından stratejik öneme sahip Gülnar'da konuşlandırılan Chinook ve Kamov KA-32 helikopterlerimiz, orman yangınlarına müdahalede önemli güç oluşturuyor." ifadesini kullandı.
Karaca, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağını belirterek, vatandaşların orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermesini istedi.