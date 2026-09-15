Gülnar'da "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında Gülnar Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde yürütülen hizmetler ele alındı.
Hükümet Konağı projesi için çalışmaların başladığını belirten Aslan, vatandaşların ilettiği talepleri, ilgili kurumlara aktararak çözüm odaklı adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA