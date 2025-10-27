Gülnar'da Cumhuriyet Bayramı Şenliği Çocukları Büyüledi

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gülnar Belediyesi işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen şenlik, ilçedeki düğün salonunda yapıldı.

Çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelendi.

Baloncuk gösterisi sunulan şenlikte çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Belediye Başkanvekili Huriye Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ayvacı da katıldı.