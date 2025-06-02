Gülnar Belediye Başkanı Önge, Kurban Satış Alanında İncelemelerde Bulundu

Gülnar Belediye Başkanı Önge, Kurban Satış Alanında İncelemelerde Bulundu
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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kurban Bayramı öncesi Akdeniz Mahallesi'nde kurban satış alanını ziyaret ederek güvenlik ve hijyen tedbirlerini inceledi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, kurban satış alanında incelemede bulundu.

Belediyenin açıklamasına göre Önge, Kurban Bayramı öncesi Akdeniz Mahallesi'ndeki kurban satış alanını ziyaret etti.

Önge, alandaki tedbirleri inceledi, Veteriner İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekiplerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önge, vatandaşların hijyenik ve güvenli ortamda kurban almalarını sağlamak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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