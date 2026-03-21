Gülnar Belediye Başkanı Önge'den Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla doğayı koruma ve ağaçlandırma çalışmalarına destek olma çağrısında bulundu.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, doğayı koruyup yeşil bir çevreyi gelecek nesillere emanet etmenin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Ormanların "hayat kaynağı" olduğunu kaydeden Önge, "Doğaya karşı duyarlılığımızı artırmalı, ağaçlandırma çalışmalarına destek olmalı ve çevremizi koruma bilincini yaygınlaştırmalıyız. Unutmayalım ki dikilen her fidan, geleceğe atılan güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
