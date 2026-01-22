Haberler

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi adli kontrolle serbest

Güncelleme:
Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Yalova Adliyesi'nde bulundu. Eminoğlu'nun tutuklanmasını beklediğini belirten Gülter, avukatlar aracılığıyla süreci takip ettiklerini ifade etti.

'TUTUKLANMASINI BEKLİYORDUM'

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bilgi almak üzere Yalova Adliyesi'ne geldi. Adliyede ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Gülter, Kervan Eminoğlu'nun tutuklanmasını beklediğini belirterek, "Ben konuyla ilgili bilgi almak amacıyla geldim. Yüz yüze geldik, kendisine bir şey sormadım. Ben bu konuda kendi düşüncemi aktarmayayım. Zaten avukatlar ilgileniyorlar konuyla. Kendileri hakkında işlem başlatılacak. Yetkili makamlar da bu işin en doğru, noktası noktasına tespit yapıp bilen kişiler. Kervan'ı dün öğrendim. Sonra buraya geldim. Gözlerinin içine baktım ama o gözlerini kaçırdı. Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası. Ama savcılık bu kararı verdiyse, bir bildiği vardır. Savcılık makamı, gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle bazı şeyleri bulmaya çalışıyor. En doğru kararı onlar verecek zaten. Biz yargıya güveniyoruz. Keşke annem yaşasaydı" diye konuştu.

'ABLAMLA İLETİŞİMİMİ KOPARDIM'

Ablası Tuğyan Ülkem Gülter ile iletişim kurmadığını ve görüşe gitmediğini de söyleyen Tuğberk Yağız Gülter, "Cezaevine gittim ancak Tuğyan'la görüşmedim. Kendisine kıyafet teslim ettim sadece. Sonra bir daha gitmedim. Kendi sosyal medya hesabımdan aktardığım gibi iletişimimi kopardım" dedi.

'İDDİANAMENİN HAZIRLANMASINI BEKLİYORUZ'

Gülter'in avukatı Aycan Sevsay da iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini söyleyerek, "Tuğberk, dosyada müşteki sıfatıyla yer alıyor. Dosyayı takip ediyoruz. Buraya da bilgi alma maksadıyla geldik. Gerekli mercilerle görüşüp, bilgimizi aldık. Soruşturmanın selameti açısından daha fazla bilgi vermeme kanaatindeyiz. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Biz Türk yargısı ne karar verecekse, ona inanıyoruz" diye konuştu.

Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
