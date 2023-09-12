Güliz Ayla'nın seslendirdiği İbrahim Erkal şarkısı 'Ömrüm' yayınlandı

İbrahim Erkal'ın 'Hürmet' albümünden çıkan yeni şarkılardan biri olan 'Ömrüm', Güliz Ayla tarafından seslendirildi. Şarkının video klibinde İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı.

İbrahim Erkal'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. 3 bölümden oluşan Hürmet'ten Eylül ayında yayınlanmaya başlayan yeni şarkılardan biri de, Türk pop müziğinin yeni jenerasyonun güçlü kadın yorumcuları arasında kısa sürede yer almayı başaran Güliz Ayla'nın seslendirdiği Ömrüm.

Son dönemde yayımladığı teklilerle başarılı bir grafik çizen Güliz Ayla, ilk defa arabesk fantezi kulvarında bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

İbrahim Erkal'ın kıyafetlerini kullandı

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni aranjesi Febyo Taşel'e ait 'Ömrüm'ün video klibini Gökhan Özdemir çekti. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal için yazdığı Ömrüm'ün video klibinde, sanatçının giydiği ve bugüne kadar saklanan kıyafetleri kullanıldı.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı'nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal "Hürmet" albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.