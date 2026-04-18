Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8 oldu

TUNCELİ'de Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden genç kızın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Vali Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun işlemleri devam ediyor. Böylece Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİNDE BULUNDU

16 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden ihraç polis memuru Gökhan Ertok, 'Delilleri yok etme' suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla dün delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi. Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL VE BAŞHEKİM GÖZALTINA ALINDI

Dün de hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı. Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla da dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı. Sonel işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderilirken, Özdemir de Tunceli'ye getirildi.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan çıkarıldıkları mahkemece 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan, Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğurcan Açıkgöz ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Haber: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı