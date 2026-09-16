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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e çıktı

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GÜLİSTAN Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 'delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği' gerekçesiyle düzenlenen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

GÜLİSTAN Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 'delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği' gerekçesiyle düzenlenen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 'delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği' gerekçesiyle harekete geçti. Bu kapsamda 12 Eylül'de 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, 'soruşturma sürecine müdahale ve delilleri karartmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de dün adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 4'ü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

6'ncı dalga operasyonda toplam 6 şüpheli tutuklanırken, böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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