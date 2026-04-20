Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten talebi

Adalet Bakanlığı, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı. Bakanlık, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı