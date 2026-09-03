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Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

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Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(ANKARA) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin soruşturma dosyasına giren yeni teknik incelemelerde, Kahraman çiftinin kullandığı değerlendirilen aracın 5 Ocak 2020 günü Doku'nun son görüldüğü saatlere yakın zamanda Sarı Saltuk Köprüsü güzergahında bulunduğuna ilişkin PTS kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.

Kayıtlara göre, Ali Kahraman'ın kullandığı ve Burçin Hızlı Kahraman'a tahsisli olduğu belirtilen araç, 5 Ocak 2020 günü saat 12.25 sıralarında FEDAŞ PTS'den, yaklaşık üç dakika sonra ise Üniversite PTS'den Elazığ istikametine geçti. Yapılan hesaplamalarda aracın Sarı Saltuk Köprüsü'nden yaklaşık 12.27 sıralarında geçtiği değerlendirildi.

SONEL İLE TELEFON TRAFİĞİ

Aynı zaman diliminde Burçin Hızlı Kahraman'ın kullandığı telefondan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in kullandığı hatla saat 12.27.51'de telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. HTS kayıtlarında gün içerisinde bu hatlar arasında çok sayıda görüşme bulunduğu belirtildi.

Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman, söz konusu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

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