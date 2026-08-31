Haberler

Gülistan Doku Soruşturmasında Dalgıç Polis Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan dalgıç polislerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararı serbest bırakıldı.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan dalgıç polislerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararı serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 şüphelinin de işlemleri sürüyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi. Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

DALGIÇ POLİSLER GÖZALTINDA

Aralarında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirildi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan dalgıç polisler, adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen dalgıç polislerden G.G. tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol kararlarına itiraz ederken; 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Menajeri tutuklanan Manifest’ten son konser! Gözyaşlarını tutamadılar
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
The Times'tan Türkiye'nin depozito sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri

The Times'tan DOA sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri
Akılalmaz kaza! Motosikletten fırladı, otobüsün içine düştü

Akılalmaz kaza kamerada! Kendini hiç beklemediği yerde buldu
Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!