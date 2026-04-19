Gülistan Doku Soruşturması... Mustafa Türkay Sonel'in İfadesi: "Gülistan Doku'yu Tanımam"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, "baş şüpheli" olarak öne çıkan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel jandarmadaki ifadesinde, "Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam… hiçbir şekilde iletişim olmadı" dedi. Sonel, "(Soruşturmada) İsmimin geçmesinin sebebi babamın vali olmasıdır. Bu bir itibar suikastıdır" dedi.

Jandarma, ifadesi sırasında Sonel'e doğrudan Gülistan Doku'nun öldürülmesi ve cesedinin ortadan kaldırılmasına ilişkin iddiaları sordu. Sonel ise sorulara sıklıkla "hatırlamıyorum" ve "bilmiyorum" şeklinde cevaplar verdi.

İfade tutanağına göre jandarma, gizli tanık beyanına dayanarak Sonel'e Gülistan Doku'nun öldürüldüğü ya da cesedinin teslim alındığı,?Şükrü Eroğlu'nun da cesedi başka bir yere götürerek gömdüğü yönündeki iddiaları sordu.

Mustafa Türkay Sonel buna, "Gizli tanığın bu beyanı tamamen asılsızdır. Tarafıma iddia edilen suçlamaların hiç birisini kabul etmiyorum. Benim ve aileme karşı yapılmış olan bu itibar suikastıdır. Gizli tanığın beyanındaki tecavüz olayı ile benim hiçbir bilgim ve alakam yoktur. Bu konu çok korkunç ve iğrenç bir durumdur" dedi.

Baz kayıtlarına "hatırlamıyorum" cevabı

Dosyada, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü civarında Sonel'in de bulunduğuna ilişkin baz kayıtları yer aldı.

Bu sorulduğunda Sonel,?"Bu soru ile ilgili üzerinden çok zaman geçtiği için hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Aynı saatlerde Umut Altaş ve Şükrü Eroğlu ile birlikte bölgede olduğuna dair tespitler için ise,?"Kendimin bile orada olup olmadığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaybolma sürecine denk gelen yoğun telefon görüşmeleri sorulan Sonel,?"Belki bir oyun ile ilgili, belki sınav dönemi ile ilgili. Hatırlamam mümkün değildir" dedi.

Gülistan Doku'ya ait SIM kart üzerinden veri silindiği iddialarına ilişkin ise Sonel,?"Benim bu konudan hiçbir fikrim yoktur" ifadelerini kullandı.

"Gülistan Doku'yu tanımam"

Savcılık tarafından, "Gülistan Doku'ya ait eşyaların intihar algısı yaratmak amacıyla yok edildiği değerlendirilmektedir. Barajda bulunan makas, peçete ve el yazılı not ile 5 Ocak 2020 günü bulunduğunuz bölgenin aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu malzemeleri kimin attığı?" şeklinde sorusuna, Sonel şu yanıtı verdi:

"Ben Gülistan Doku'yu tanımam ki eşyalarını bileyim. Biz o bölgede araçla hareket halindeydik, durup beklemezdik. Zaten aracın durabileceği bir yer yoktur."

Sonel ifadesinde,?"Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam… hiçbir şekilde iletişim olmadı" diyerek Doku ile bağlantısı olmadığını savundu ve "İsmimin geçmesinin sebebi babamın vali olmasıdır… bu bir itibar suikastıdır" dedi.

Sonel, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA