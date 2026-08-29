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Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı

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DÖNEMİN İL JANDARMA KOMUTAN VEKİLİ VE EŞİ DE VARGülistan Doku soruşturmasının 5’inci dalga operasyonunda gözaltına alınanların, 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K., G.

DÖNEMİN İL JANDARMA KOMUTAN VEKİLİ VE EŞİ DE VAR

Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınanların, 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. olduğu belirlendi.

ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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