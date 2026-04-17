Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Kişiye Adli Kontrol Kararı Verildi

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. İki kişi tutuklanırken, iki kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.

(TUNCELİ) - Haber: Caner Aktan / Kamera: Mehmet Mücahit Ceylan

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4 kişi sabah saatlerinde Tunceli Adliyesine sevk edilmişti. Gökhan Ertok ve Erdoğan Elaldı hakkında tutuklama kararı verilirken, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi, suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı daha önce Tunceli İl Özel İdaresi personeliydi. Elaldı, TCK'nın 81. maddesindeki kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Munzur Üniversitesi'ndeki kameralardan sorumlu teknisyenler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Kaynak: ANKA
