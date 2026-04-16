Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski polis tutuklandı
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası kapsamında gözaltına alınan eski polis Gökhan Ertok, iddialara göre Doku'nun SIM kartındaki verileri silmekle suçlanıyor ve tutuklandı. Diğer şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski polis Gökhan Ertok tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan 4 zanlıdan eski polis memuru Gökhan Ertok, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polislikten ihraç edilen Ertok'un, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor.
Adliyeye sevk edilen Erdoğan E, Savaş G. ve Süleyman Ö'nün savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.